Прямой эфир

Около 70% орфанных больных пожаловались на проблемы с лекарствами

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Большинство пациентов с редкими заболеваниями сообщили о сложностях с обеспечением медикаментами: 69% не получают препараты или получают их с перебоями. Об этом говорится в исследовании межотраслевого объединения «Фармпробег» совместно с центрами помощи людям с орфанными заболеваниями (результаты есть в распоряжении «Известий»).

«Среди них 63% не могут добиться лекарств длительный период: 33% более пяти лет не могут получить необходимой лекарственной терапии», — говорится в результатах исследования.

От этих препаратов зачастую зависит жизнь людей с редкими заболеваниями. Но чтобы их получить, в некоторых регионах требуется подавать в суд, рассказали «Известиям» родственники орфанных пациентов.

Сейчас лечение пациентов с редкими заболеваниями осуществляется за счет средств региональных бюджетов. О проблеме с медикаментами для россиян с редкими заболеваниями «Известиям» рассказали и в Совете Федерации, там отметили необходимость большего финансирования этой статьи расходов из федерального бюджета.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Дороже жизни: 69% орфанных больных жалуются на проблемы с лекарствами

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020