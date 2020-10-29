Около 70% орфанных больных пожаловались на проблемы с лекарствами

Большинство пациентов с редкими заболеваниями сообщили о сложностях с обеспечением медикаментами: 69% не получают препараты или получают их с перебоями. Об этом говорится в исследовании межотраслевого объединения «Фармпробег» совместно с центрами помощи людям с орфанными заболеваниями (результаты есть в распоряжении «Известий»).

«Среди них 63% не могут добиться лекарств длительный период: 33% более пяти лет не могут получить необходимой лекарственной терапии», — говорится в результатах исследования.

От этих препаратов зачастую зависит жизнь людей с редкими заболеваниями. Но чтобы их получить, в некоторых регионах требуется подавать в суд, рассказали «Известиям» родственники орфанных пациентов.

Сейчас лечение пациентов с редкими заболеваниями осуществляется за счет средств региональных бюджетов. О проблеме с медикаментами для россиян с редкими заболеваниями «Известиям» рассказали и в Совете Федерации, там отметили необходимость большего финансирования этой статьи расходов из федерального бюджета.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Дороже жизни: 69% орфанных больных жалуются на проблемы с лекарствами