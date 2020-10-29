Ученые предупредили о связи COVID-19 c инсультом

Ученые Кембриджского университета выяснили, что по меньшей мере каждый 70-й пациент, госпитализированный с коронавирусной инфекцией, переживает впоследствии инсульт. Результаты исследования 26 октября опубликовал International Journal of Stroke.

Специалисты проанализировали данные более 100 тыс. госпитализированных с COVID-19 человек и выяснили, что инсульт наступал у порядка 1,4% из них.

Отмечается также, что заболевшие коронавирусом переживают инсульт примерно на шесть лет раньше. Кроме того, количество смертельных случаев у инфицированных COVID-19 встречается в два раза чаще, чем у обычных пациентов.

При этом в ходе исследования ученым не удалось обнаружить зависимость возраста пациента с вероятностью инсульта.

14 октября заведующий отделением в иерусалимской больнице Хадасса ар-Ацофим, профессор Яков Беркун, рассказал, что врачи в Израиле профилактически назначают тяжелобольным пациентам с коронавирусом препараты для предотвращения образования тромбов, поскольку при тяжелом течении COVID-19 одним из осложнений может стать тромбоз вен, артерий и коронарных сосудов. По его словам, это может вызвать инсульт, инфаркт или привести к гангрене конечностей.

Ранее, в сентябре, ученые из Ливерпульского университета, Йеля и Университетского колледжа Лондона пришли к выводу, что коронавирусная инфекция способна привести к ряду разрушительных последствий для головного мозга. В частности, инсульту, кровоизлиянию в мозг и потере памяти.