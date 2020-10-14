Врач оценил риски развития гангрены и инфаркта у больных COVID-19

Врачи в Израиле профилактически назначают тяжелобольным пациентам с коронавирусом препараты для предотвращения образования тромбов. Об этом рассказал израильский иммунолог, заведующий отделением в иерусалимской больнице Хадасса ар-Ацофим, профессор Яков Беркун.

По его словам, при тяжелом течении COVID-19 одним из осложнений может стать тромбоз вен, артерий и коронарных сосудов. Это может вызвать инсульт, инфаркт или привести к гангрене конечностей, пояснил он 14 октября «РИА Новости».

«У части больных вирус вызывает сильный воспалительный всплеск. При этом всплеске повышается риск тромбозов», — объяснил он. Также он отметил, что во время болезни активируются тромбоциты, отвечающие за свертываемость крови, и одновременно поражаются сами сосуды. С учетом того, что больные не двигаются, это способствует образованию тромбов.

Он привел пример, что СМИ Сингапура на прошлой неделе сообщили о том, что у 39-летнего пациента с коронавирусом развилась гангрена пальцев ноги.

По данным Беркуна, чаще всего тромбы образуются в коронарных сосудах, вызывая инфаркты миокарда, или в сосудах центральной нервной системы, вызывая инсульт.

Ранее в октябре клинический комитет по коронавирусу утвердил единый стандарт лечения больных COVID-19 в стационарах в Москве. На первой стадии заболевания — 3–7 суток — проводят противовирусную терапию. На второй — около 7 дней — используют препараты в лечебных дозах для уменьшения возможности тромбоза.

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