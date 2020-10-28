Арт-объект «Экспедиция полярника Седова» появился в Архангельске

В Архангельске установлены скульптуры полярного исследователя Георгия Седова, двух матросов и пяти ездовых собак. Куратор «Сборной Тайболы» Илья Кузубов рассказал, что композиция «Экспедиция полярника Седова» — самая сложная.

Всего на Красной Пристани запланировано пять арт-объектов. В сентябре там уже появились «Окно в Арктику» и фонарщик, напоминает ИА FlashNord.

«Радостно, что мы всё-таки завершили «Седова» и сейчас приступаем к «Знаменитому фотосалону». Времени до настоящих холодов осталось немного, поэтому будем ускоряться», — отметил Илья Кузубов.