Центр детского творчества построят в Николаевске-на-Амуре

В Николаевске-на-Амуре (Хабаровский край) будет создан современный Центр детского творчества. Ранее врио губернатора Михаил Дегтярев обратился с просьбой о выделении средств на эти цели к премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Как сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на региональное правительство, заявку на строительство одобрила специальная комиссия по организации и проведению отбора проектов при Минсельхозе РФ. На реализацию проекта направят 814 млн рублей.

Строительство планируют начать в начале 2021 года. Сдача объекта намечена на 2023 год.

В краевом министерстве образования и науки отмечают, что положительного решения по выделению денег ждали в Николаевском районе давно. В 2014 году здание, в котором ранее размещался центр детского творчества, было признано аварийным. 22 объединения дополнительного образования разместили в пяти других организациях.

По данным министерства, новое здание центра станет единственным в крае за последние 20 лет. Реализация проекта создаст возможность для занятий техническими видами спорта. Также развитие получит районное движение национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).