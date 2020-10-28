Прямой эфир

Центр детского творчества построят в Николаевске-на-Амуре

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Николаевске-на-Амуре (Хабаровский край) будет создан современный Центр детского творчества. Ранее врио губернатора Михаил Дегтярев обратился с просьбой о выделении средств на эти цели к премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Как сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на региональное правительство, заявку на строительство одобрила специальная комиссия по организации и проведению отбора проектов при Минсельхозе РФ. На реализацию проекта направят 814 млн рублей.

Строительство планируют начать в начале 2021 года. Сдача объекта намечена на 2023 год.

В краевом министерстве образования и науки отмечают, что положительного решения по выделению денег ждали в Николаевском районе давно. В 2014 году здание, в котором ранее размещался центр детского творчества, было признано аварийным. 22 объединения дополнительного образования разместили в пяти других организациях.

По данным министерства, новое здание центра станет единственным в крае за последние 20 лет. Реализация проекта создаст возможность для занятий техническими видами спорта. Также развитие получит районное движение национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020