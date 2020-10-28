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Число пользователей iPhone в мире превысило миллиард

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Более миллиарда человек в мире пользуются смартфонами iPhone американской компании Apple. Об этом говорится в материале аналитика Нила Сибарта для блога Above Avalon.

По его оценке, отметка в миллиард пользователей iPhone была преодолена в прошлом месяце. Спустя 13 лет после поступления в продажу iPhone остается самым популярным и самым продаваемым смартфоном, отмечает Сибарт.

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Он добавил, что по-прежнему конкуренты либо копируют смартфон Apple, либо делают свои разработки под сильным влиянием iPhone.

В документе уточняется, что за последние два года продажи iPhone заметно выросли, хотя в начале 2019 года компания столкнулась с существенным снижением продаж из-за напряженности в торговых отношениях Китая и США.

23 октября в России начались продажи новых смартфонов Apple iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Отмечалось, что на этапе предзаказа, стартовавшего 21 октября, спрос на линейку оказался традиционно высоким.

Уже в день начала продаж крупнейшие российские ритейлеры заявили, что практически полностью распродали первую партию новых моделей.

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