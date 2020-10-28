Колл-центр для не дозвонившихся в поликлинику запустили в Волгограде

Волгоградцам, которые не смогли дозвониться в поликлинику, предлагают воспользоваться услугами объединенного колл-центра. Согласно информации облздрава, на каждый район Волгограда, а также на город Волжский выделен отдельный номер телефона.

Пока колл-центр работает в тестовом режиме, по мере загруженности мощности будут наращиваться. Точное количество операторов не указано, передает ресурс «НовостиВолгограда.Ру».

Ранее в Волгограде из больницы выписали ветерана Великой Отечественной войны, участника Сталинградской битвы 96-летнего Евгения Рогова, после того как он переболел коронавирусом. Он заразился в начале октября, 14-го числа был госпитализирован, 23 октября его отпустили домой.