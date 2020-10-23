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96-летний участник Сталинградской битвы вылечился от коронавируса

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В Волгограде из больницы выписали ветерана Великой Отечественной войны, участника Сталинградской битвы 96-летнего Евгения Рогова, после того как он переболел коронавирусом. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщили в облздраве.

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Как пишет «Волгоградская правда», Рогов заразился коронавирусом в начале месяца. 14 октября мужчину доставили в 4-ю больницу областного центра. 23 октября его выписали с отрицательным тестом на коронавирус из стационара домой.

Ветеран, в свою очередь, поблагодарил врачей.

За прошедшие сутки в России зафиксировали 17 340 новых случаев заболевания COVID-19. Больше всего новых пациентов зарегистрировано в Москве (5478 новых случаев). Вылечились в России 11 263 человека, скончались 283 пациента.

квАктуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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