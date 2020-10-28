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В Италии за сутки выявили почти 25 тыс. случаев коронавируса

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В Италии за прошедшие сутки выявили 24 991 случай коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 28 октября, сообщает Rai News со ссылкой на минздрав страны.

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За последние 24 часа в стране скончались 205 пациентов с коронавирусом. Всего от инфекции умерли 37 905 человек.

Общее число больных в Италии с начала пандемии достигло 589 766, вылечились 275 404 человека, уточняет RT.

В Европе в последние несколько недель наблюдается рост числа заболевших, власти вводят ограничительные меры.

В Италии также ограничили работу ресторанов, пиццерий и тратторий до полуночи и запретили скопление людей у входов в бары и рестораны, в парках, на улицах и площадях.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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