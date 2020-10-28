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Директор театра «На Басманной» умер от коронавируса

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Почетный работник культуры Москвы, депутат совета депутатов Басманного района, директор и режиссер-постановщик музыкального театра «На Басманной» Юрий Архипов умер 27 октября на 62-м году жизни от коронавируса. Некролог размещен на сайте театра в среду, 28 октября.

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«Боль и скорбь переполняют сердца тех, кто знал и работал с этим искренним, мудрым, душевным, воспринимающим чужие проблемы как свои, всегда поддерживающим и вдохновляющим на новые свершения и с таким чувством юмора человеком, отдавшим всего себя служению театру», — говорится в тексте.

Архипов почувствовал себя плохо вскоре после возвращения из отпуска. Проведенный тест подтвердил у него коронавирусную инфекцию, сообщается на сайте kp.ru.

Две недели Архипов провел в реанимации, затем его перевели в другую больницу, но это не помогло.

Ранее в этот же день сообщалось, что в России за минувшие сутки зафиксировали 16 202 новых случая заболевания COVID-19 в 84 регионах страны, передает RT. Больше всего заболевших оказалось в Москве (3670), Санкт-Петербурге (727) и Подмосковье (505).

Количество летальных исходов за последние 24 часа составило 346, полностью выздоровел 12 361 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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