Психолог рассказала о росте числа браков у людей старше 60 лет

В последнее время всё больше людей женятся после 60 лет. В таком возрасте люди чаще всего знакомятся по интересам. Такое мнение высказала в среду, 28 октября, психолог в сфере индивидуального и семейного консультирования Татьяна Садолина.

По мнению специалиста, даже в этом возрасте можно найти вторую половинку.

«Даже в 40 уже не так легко. Наверное, и наш жизненный опыт тоже играет большую роль в этом смысле. Может быть, даже не всегда самую положительную», — цитирует ее сайт kp.ru.

Садолина отметила, что люди, которые решают вступить в брак, могут быть давно знакомы, но когда-то их развела судьба. В этом случае им точно есть о чем поговорить и что вспомнить.

Также психолог отметила, что в Москве есть социальная программа «Московское долголетие», которая позволяет активным пенсионерам находить друг друга и интересные занятия.

Ранее в этот же день сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин продлил домашний режим для пожилых людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, до 29 ноября, передает НСН.