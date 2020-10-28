Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Россельхознадзор запретил ввоз томатов из Марокко
Мир
Пашинян подтвердил размещение российских пограничников у границы Карабаха
Мир
В Италии за сутки выявили почти 25 тыс. случаев коронавируса
Мир
Киев подтвердил план открытия новых пунктов пропуска в Донбассе
Мир
Меркель объявила о начале нового карантинного режима в ФРГ со 2 ноября

Психолог рассказала о росте числа браков у людей старше 60 лет

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В последнее время всё больше людей женятся после 60 лет. В таком возрасте люди чаще всего знакомятся по интересам. Такое мнение высказала в среду, 28 октября, психолог в сфере индивидуального и семейного консультирования Татьяна Садолина.

Подпольное дело: россиянки чаще ищут в интернете инструкцию к изменам
Ее поиск занимает 90% среди всех запросов на тему адюльтера

По мнению специалиста, даже в этом возрасте можно найти вторую половинку.

«Даже в 40 уже не так легко. Наверное, и наш жизненный опыт тоже играет большую роль в этом смысле. Может быть, даже не всегда самую положительную», — цитирует ее сайт kp.ru.

Садолина отметила, что люди, которые решают вступить в брак, могут быть давно знакомы, но когда-то их развела судьба. В этом случае им точно есть о чем поговорить и что вспомнить.

Также психолог отметила, что в Москве есть социальная программа «Московское долголетие», которая позволяет активным пенсионерам находить друг друга и интересные занятия.

Ранее в этот же день сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин продлил домашний режим для пожилых людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, до 29 ноября, передает НСН.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020