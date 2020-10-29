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Россияне на удаленке стали больше контролировать пребывание детей в сети

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51,8% сотрудников российских компаний во время нахождения на удаленном режиме работы из-за коронавируса стали больше контролировать времяпрепровождение детей в сети, следует из данных опроса разработчика ПО для управления бизнесом «Мегаплан». Результаты опроса в среду, 28 октября, оказались в распоряжении «Известий».

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При этом около 30% опрошенных сообщили, что вообще не контролируют пребывание детей в интернете, 17%, напротив, стали следить за этим меньше.

«Сложившиеся обстоятельства, как показал опрос, послужили толчком к необходимости контролировать, чем ребенок занимается не только во время дистанционного обучения, но и то, что он делает в сети. Возможно, для некоторых вся эта ситуация с необходимостью совместного времяпровождения дома даст возможность наладить отношения с ребенком и больше времени посвятить его воспитанию», — отметил генеральный директор «Мегаплана» Сергей Козлов.

При этом около 35% респондентов постоянно контролируют выполнение ребенком домашнего задания, большая часть делает это периодически, и лишь 13% не делают этого никогда.

В целом большая часть участников опроса отметили, что онлайн-учеба детей никак не мешает им работать, а 18% опрошенных признались, что испытывают неудобства, однако нечасто.

Ровно половина респондентов выяснила, что во время дистанционного режима у них появилось больше времени для общения с детьми, однако 14% признались, что ничего не поменялось — с детьми они общаются столько же, сколько и до удаленки.

С 5 по 18 октября школьники Москвы находились на каникулах, которые им продлили с одной недели до двух. На это время льготный проезд для учеников был приостановлен. Это помогло сдержать рост заболеваемости COVID-19 — доля детей среди заболевших снизилась с 19% до 11%.

27 октября Минпросвещения России сообщило о сокращении закрытых на карантин из-за коронавируса школ до 39. Отмечается, что на карантине, таким образом, находится 0,1% школ от общего количества в стране. Среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 0,52% от общего числа.

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