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Водитель в Якутии получил срок за повторное пьяное вождение

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В Хангаласском районе Якутии суд вынес приговор водителю, которого задержали пьяным за рулем повторно. Об этом ИА SakhaNews сообщили в прокуратуре республики.

Установлено, что мужчина уже имел непогашенную судимость за аналогичное преступление, совершенное в 2019 году. Его остановили сотрудники ГИБДД.

Суд приговорил водителя к лишению свободы на шесть месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Также он лишен права управлять транспортом в течение трех лет.

23 октября сообщалось, что в Ленинском районном суде Тюмени вынесли приговор 30-летней местной жительнице, которая в пьяном состоянии села за руль и насмерть сбила на переходе женщину.

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