Жительнице Тюмени вынесли приговор за пьяное смертельное ДТП

В Ленинском районном суде Тюмени вынесли приговор 30-летней местной жительнице, которая в пьяном состоянии села за руль и сбила на переходе женщину. Об этом сообщает Megatyumen.ru.

Следствием установлено, что ночью 15 августа пьяная водитель Volkswagen Polo проехала на запрещающий сигнал светофора и выехала на пешеходный переход. Там она сбила 36-летнюю жительницу югорского города Урай. Пострадавшая от полученных травм скончалась.

Как выяснилось, 10 августа югорчанка вместе с мужем и 12-летним сыном приехала в Тюмень к родственникам и друзьям. Ночью 15 августа подросток выбежал на дорогу первым, родители шли вместе. Когда супруг увидел приближающийся автомобиль, он отскочил и потянул за собой жену, но не успел.

Суд назначил обвиняемой наказание в виде лишения свободы на пять лет с отбыванием в колонии-поселении. Она лишена водительских прав на два с половиной года, в пользу сына и супруга погибшей женщины взыскали 1,6 млн рублей.