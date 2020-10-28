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Минздрав России призвал врачей согласовывать комментарии по COVID-19

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Минздрав России направил руководителям подведомственных учреждений и главным внештатным специалистам письмо, в котором попросил экспертов согласовывать публичные комментарии о ситуации с коронавирусом. Об этом в среду, 28 октября, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

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В Минздраве отметили, что в настоящее время повестка вокруг коронавирусной инфекции перегружена предположениями, прогнозами и малополезными фактами о COVID-19.

«Для повышения эффективности информирования населения о мерах по противодействию распространению и профилактике заболеваемости COVID-19 было принято решение обратить внимание внештатных специалистов и подведомственных учреждений министерства на необходимость координации работы со средствами массовой информации», — говорится в заявлении министерства.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин заявил, что преждевременно говорить о второй волне коронавируса в стране, однако власти должны держать руку на пульсе и своевременно реагировать на происходящие события.

На прошлой неделе Путин предложил правительству рассмотреть задачи, которые требуют особого внимания со стороны властей и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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