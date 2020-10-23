Путин предложил правительству рассмотреть связанные с пандемией особые задачи

Президент России Владимир Путин 23 октября на совещании с правительством предложил кабмину рассмотреть задачи, которые требует особого внимания со стороны властей и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.

«Сегодня предлагаю в комплексе посмотреть, какие направления, какие задачи экономического развития требуют сейчас повышенного внимания с нашей стороны, причем не только со стороны государства, федеральных и региональных органов власти, но и со стороны делового сообщества, российских компаний, предприятий», — сказал он.

По итогам этой работы пройдет обсуждение дополнительных мер, направленных на поддержку позитивных тенденций в экономике, добавил Путин.

Ранее, 21 октября, Путин, выступая на встрече с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил, что представители бизнеса вместе со специалистами должны выработать корпоративные меры предосторожности для предотвращения распространения коронавируса.

По его словам, специалисты предлагают общие меры профилактики. Но на предприятиях ситуации складываются по-разному, подчеркнул Путин. Специфика работы разная, и обстановка меняется от одного трудового коллектива к другому, обратил внимание президент.

По данным на 23 октября, в России зафиксировано 1 480 646 случаев коронавируса в 85 регионах, из которых 17 340 — за последние сутки. За весь период зафиксировано 25 525 летальных исходов, выздоровел 1 119 251 человек.

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