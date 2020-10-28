Прямой эфир

На Украине отменили квоты для иностранцев и беженцев в вузах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство Украины в ходе заседания 28 октября отменило квоту для иностранцев и беженцев на обучение в вузах страны за счет госбюджета. Заседание транслировалось на YouTube-канале кабмина.

Тянут за язык: как в украинских школах насаждают мову
Дети продолжают говорить по-русски, чиновники бесятся

«Проектом акта предлагается исключить норму относительно предоставления 150 мест государственного заказа, в рамках которого устанавливаются квоты на получение высшего образования иностранцами и лицами без гражданства, которые проживают на Украине, лицам, которым предоставлен статус беженца на Украине, лицам, которые нуждаются в дополнительной или временной защите», — говорится в пояснительной записке к документу.

Такое решение принято для обеспечения равных прав на получение образования за счет средств госбюджета.

Ранее, 21 октября, бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, что учителей, которые упоминают о Великой Отечественной войне на Украине, «будут карать».

По его словам, минобрнауки страны одобрило репрессивные меры воздействия на педагогов, которые преподают версию истории Украины, «неугодную» официальному Киеву.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020