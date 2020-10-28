На Украине отменили квоты для иностранцев и беженцев в вузах

Правительство Украины в ходе заседания 28 октября отменило квоту для иностранцев и беженцев на обучение в вузах страны за счет госбюджета. Заседание транслировалось на YouTube-канале кабмина.

«Проектом акта предлагается исключить норму относительно предоставления 150 мест государственного заказа, в рамках которого устанавливаются квоты на получение высшего образования иностранцами и лицами без гражданства, которые проживают на Украине, лицам, которым предоставлен статус беженца на Украине, лицам, которые нуждаются в дополнительной или временной защите», — говорится в пояснительной записке к документу.

Такое решение принято для обеспечения равных прав на получение образования за счет средств госбюджета.

Ранее, 21 октября, бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, что учителей, которые упоминают о Великой Отечественной войне на Украине, «будут карать».

По его словам, минобрнауки страны одобрило репрессивные меры воздействия на педагогов, которые преподают версию истории Украины, «неугодную» официальному Киеву.