Прямой эфир

Минюст включил фонд «Лига избирателей» в реестр НКО-иноагентов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Фонд содействия правовому просвещению населения «Лига избирателей» включен в список НКО-иностранных агентов. Об этом в среду, 28 октября, сообщила пресс-служба Минюста России.

Деньги сочтены: Госдума ужесточает требования к американским НКО
Кабмин поддержал идею наделить Минюст возможностью в течение трех дней останавливать работу таких организаций

«28 октября 2020 года в соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включен фонд содействия правовому просвещению населения «Лига избирателей», — говорится в заявлении на сайте министерства.

В Минюсте отметили, что факт соответствия организации признакам НКО-иноагента был установлен в ходе внеплановой документарной проверки.

Министерство юстиции 5 октября выпустило приказ, согласно которому некоммерческие организации должны будут представлять отчеты о собранных пожертвованиях.

В конце сентября комиссия Совфеда по защите госсуверенитета России предложила приравнять физических лиц к иностранным агентам за сбор данных в пользу зарубежных структур, пишет «Газета.ру».

В начале марта президент России Владимир Путин рассказал, что понятие «иноагент» используется только в политике, но его придумали не в Российской Федерации, а в США.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020