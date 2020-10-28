Минюст включил фонд «Лига избирателей» в реестр НКО-иноагентов

Фонд содействия правовому просвещению населения «Лига избирателей» включен в список НКО-иностранных агентов. Об этом в среду, 28 октября, сообщила пресс-служба Минюста России.

«28 октября 2020 года в соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включен фонд содействия правовому просвещению населения «Лига избирателей», — говорится в заявлении на сайте министерства.

В Минюсте отметили, что факт соответствия организации признакам НКО-иноагента был установлен в ходе внеплановой документарной проверки.

Министерство юстиции 5 октября выпустило приказ, согласно которому некоммерческие организации должны будут представлять отчеты о собранных пожертвованиях.

В конце сентября комиссия Совфеда по защите госсуверенитета России предложила приравнять физических лиц к иностранным агентам за сбор данных в пользу зарубежных структур, пишет «Газета.ру».

В начале марта президент России Владимир Путин рассказал, что понятие «иноагент» используется только в политике, но его придумали не в Российской Федерации, а в США.