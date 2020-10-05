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НКО обязали отчитываться о собранных пожертвованиях

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Некоммерческие организации (НКО) должны будут представлять отчеты о собранных пожертвованиях. Соответствующий приказ Минюста России вступил в силу в понедельник, 5 октября.

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Согласно документу, НКО должны будут опубликовывать отчеты на сайтах министерства и самой организации «ежегодно, не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным».

Кроме того, отчет должен содержать полное наименование, адрес, основной государственный регистрационный номер организации, сетевой адрес сайта, а также цели и сроки сбора пожертвований. Помимо этого НКО необходимо будет указать место, где размещены ящики для сбора пожертвований и дату извлечения собранных средств.

Также организация обязана предоставлять информацию о расходовании собранных пожертвований.

«При использовании некоммерческой организацией в соответствии с положением о программе или иным актом, согласно которым проводится сбор благотворительных пожертвований, нескольких ящиков для сбора благотворительных пожертвований, публикуется один отчет, соответствующий настоящим требованиям», — сказано в документе.

В июне премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил положение о едином реестре социально ориентированных НКО для их господдержки. Оператором реестра станет Минэкономразвития, которое будет координировать работу по подготовке сведений об организациях.

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