Спикера парламента Южной Осетии госпитализировали с коронавирусом

Глава парламента Южной Осетии Алан Тадтаев госпитализирован после положительного теста на коронавирус. Об этом в среду, 28 октября, сообщил первый вице-спикер югоосетинского парламента Петр Гассиев.

«В минувшее воскресенье спикер парламента сдал повторный тест на коронавирус, он показал положительный результат. До сегодняшнего дня он лечился дома, однако сейчас его состояние требует госпитализации», — цитирует Гассиева «Sputnik Южная Осетия».

Он не исключил, что главе парламента потребуется перевозка в одну из больниц Северной Осетии.

Ранее, 17 октября, коронавирус был выявлен у президента Южной Осетии Анатолия Бибилова и у и.о. премьер-министра Геннадия Бекоева.

В России, по данным на 28 октября, выявлено 1 563 976 случаев заболевания COVID-19, из которых 16 202 — за последние сутки. Больше всего новых заболевших оказалось в Москве (3670), Санкт-Петербурге (727) и Подмосковье (505). За всё время пандемии скончались 26 935 человек, вылечился 1 171 301.

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