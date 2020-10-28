Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
ЦБ отметил рост числа выявленных поддельных денежных знаков в России
Мир
Макрон заявил о необходимости доверия в отношениях между РФ и ЕС
Мир
Кабмин Украины продлил режим ЧС из-за коронавируса до конца года
Экономика
Индекс Мосбиржи упал ниже 2700 пунктов впервые с июня 2020 года
Общество
Собянин сообщил об уменьшении числа заболевших COVID-19 школьников
Сюжет:

Спикера парламента Южной Осетии госпитализировали с коронавирусом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава парламента Южной Осетии Алан Тадтаев госпитализирован после положительного теста на коронавирус. Об этом в среду, 28 октября, сообщил первый вице-спикер югоосетинского парламента Петр Гассиев.

Второй призыв: волонтеры возвращаются в коронавирусные корпуса
Более 3 тыс. медиков-добровольцев помогают врачам справиться с растущим числом больных COVID-19

«В минувшее воскресенье спикер парламента сдал повторный тест на коронавирус, он показал положительный результат. До сегодняшнего дня он лечился дома, однако сейчас его состояние требует госпитализации», — цитирует Гассиева «Sputnik Южная Осетия».

Он не исключил, что главе парламента потребуется перевозка в одну из больниц Северной Осетии.

Ранее, 17 октября, коронавирус был выявлен у президента Южной Осетии Анатолия Бибилова и у и.о. премьер-министра Геннадия Бекоева.

В России, по данным на 28 октября, выявлено 1 563 976 случаев заболевания COVID-19, из которых 16 202 — за последние сутки. Больше всего новых заболевших оказалось в Москве (3670), Санкт-Петербурге (727) и Подмосковье (505). За всё время пандемии скончались 26 935 человек, вылечился 1 171 301.

к

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020