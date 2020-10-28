Лечение 19 редких болезней у детей обеспечат средствами с НДФЛ

Специалисты представили список из 19 редких заболеваний у детей, лечение которых можно профинансировать за счет средств с повышенного НДФЛ. Об этом в среду, 28 октября, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Главными внештатными специалистами представлены предложения по финансированию за счет этого источника 19 орфанных заболеваний, среди которых спиральная мышечная атрофия (СМА) — заболевание, которое, к сожалению, стало часто встречаться, и препараты для лечения которого дорого стоят, и родители не могут себе позволить приобрести их, чтобы вылечить [ребенка] или помочь своему ребенку», — сказала Голикова.

Она добавила, что эти заболевания будут финансироваться из средств, полученных за счет повышенного налога на доходы физических лиц и решение об этом уже принято.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин заявил, что ранее действовавшие программы по поддержке детей с редкими заболеваниями должны быть продолжены. На помощь таким детям, по его словам, пойдут средства от повышенного НДФЛ на доход свыше 5 млн рублей в год.

На прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении НДФЛ до 15% для тех, чей годовой доход превышает 5 млн рублей, пишет «Газета.ру».

В июне президент Путин предложил с 1 января 2021 года отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить налог для тех, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год.

Он отметил, что такая система налогообложения позволит дополнительно привлечь в бюджет около 60 млрд рублей. Эти средства глава государства предложил направить на лечение тяжелобольных детей и «окрасить», то есть защитить от любого другого использования.