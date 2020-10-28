Индия продлила ограничения на международные авиарейсы из-за коронавируса

Власти Индии решили продлить до 30 ноября ограничения на международные пассажирские авиарейсы из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 28 октября, сообщили в Управлении гражданской авиации Индии.

«Компетентные органы продлили срок действия циркуляра, изданного в связи с введением ограничений на поездки в отношении регулярных международных коммерческих авиаперевозок в Индию и из нее, до 23:59 по местному времени 30 ноября», — цитирует заявление ТАСС.

Эта мера не распространяется на грузовые перевозки и рейсы, специально одобренные главным управлением, уточняет RT.

Ранее в этот же день в Росавиации сообщили, что пассажиропоток трех московских аэропортов — Шереметьево, Внуково и Домодедово — за первые девять месяцев 2020 года упал на 52,8%.

На международных направлениях за этот период обслужены 1 млн 52 тыс. 908 человек, в том числе иностранными компаниями почти 200 тыс. человек, сообщает агентство городских новостей «Москва». На внутренних воздушных линиях услугами аэропортов Московского авиационного узла (МАУ) воспользовались 4 млн 660 тыс. 49 пассажиров.

Россия в конце марта приостановила международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса. С 1 августа российские власти начали постепенно возобновлять авиасообщение.