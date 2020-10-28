Пассажиропоток аэропортов Москвы в январе—сентябре упал на 52%

Пассажиропоток трех московских аэропортов — Шереметьево, Внуково и Домодедово — за первые девять месяцев 2020 года упал на 52,8%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 28 октября на сайте Росавиации.

Пассажиропоток за этот период составил 40 млн человек. На внутренних линиях этот показатель упал на 32,5% — до 27 млн человек, на международных — на 74,1%, до 9,9 млн человек. Пассажиропоток Шереметьево снизился на 59,5% — до 15,4 млн, Внуково — на 51,5%, до 9 млн, Домодедово — на 42,3%, до 12,5 млн.

Перевозки на внутренних рейсах в сентябре снизились на 3,6%, до 4,6 млн человек, на международных — на 79,1%, до 1 млн пассажиров. Пассажиропоток Шереметьево сократился до 2,1 млн человек (–53,7%); Внуково — до 1,5 млн человек (–38,8%); Домодедово —до 12,5 млн человек (–42,3%).

Ранее, 22 октября, авиакомпании, входящие в ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), попросили правительство выделить дополнительные субсидии в размере 50 млрд рублей на поддержание их работы на фоне пандемии коронавируса.

Отмечается, что, если международное авиасообщение полностью не восстановится, с середины октября пассажиропоток по сравнению с 2019 годом упадет вдвое, авиаперевозчики потерпят значительные убытки, что может даже привести к их банкротству. Кроме того, сейчас начинается сложный для авиакомпаний зимний период.

Россия в конце марта приостановила международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса. С 1 августа российские власти возобновили регулярные рейсы с Лондоном, Стамбулом и Занзибаром (Танзания). С 10 августа открылись прямые рейсы в Турцию — Анталью, Даламан и Бодрум.