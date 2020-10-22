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Авиакомпании попросили Мишустина выделить еще 50 млрд рублей из-за пандемии

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Авиакомпании попросили правительство выделить дополнительные субсидии в размере 50 млрд рублей на поддержание их работы на фоне пандемии коронавируса. Об этом этом говорится в письме главы Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимира Тасуна, направленном премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает РБК со ссылкой на источники в четверг, 22 октября.

В АЭВТ входят все крупнейшие авиакомпании, среди которых «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и Utair.

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О письме рассказал агентству источник в одном из профильных ведомств и подтвердил источник в другом профильном ведомстве. По их словам, просьба была направлена еще 8 октября.

В пресс-службе правительства подтвердили факт получения письма, отметив, что оно также было перенаправлено в Росавиацию и Минтранс. Представитель Минтранса заявил, что это обращение пока на рассмотрении. В Росавиация отказались от комментариев.

Как утверждает один из собеседников агентства, если международное авиасообщение полностью не восстановится, с середины октября пассажиропоток по сравнению с 2019 годом упадет вдвое, авиаперевозчики потерпят значительные убытки, что может даже привести к их банкротству. Кроме того, сейчас начинается сложный для авиакомпаний зимний период.

В связи с этим перевозчики просят предоставить им субсидии в размере 30 млрд рублей в IV квартале этого года и 20 млрд рублей в I квартале 2021 года.

В мае правительство постановило выделить из своего резервного фонда 23,4 млрд рублей для поддержки авиакомпаний, пострадавших от коронавируса. В конце сентября стало известно о планах кабмина дополнительно поддержать региональных авиаперевозчиков, увеличив субсидии на 4,6 млрд рублей. Средства планируется направить на развитие полетов внутри регионов, программа рассчитана на 2021–2023 годы.

Позже, 14 октября, глава Минтранса России Евгений Дитрих заявил, что дополнительных субсидий для компенсации авиакомпаниям расходов из-за потери пассажиров не планируется. По его словам, правила предоставления субсидий будут изменены и итоговый их объем возрастет с 24,3 млрд рублей до 30 млрд рублей.

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