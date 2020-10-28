Президент ЮАР ушел на карантин после контакта с больным COVID-19

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса ушел на самоизоляцию после контакта с зараженным коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в среду, 28 октября, в администрации главы республики.

«Президент Сирил Рамафоса начал самоизоляцию из-за положительного теста на COVID-19 у одного из участников ужина, который президент посещал в субботу, 24 октября 2020 года», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, мероприятие проходило в отеле Йоханнесбурга, на ужине присутствовали 35 человек.

Отмечается, что в настоящее время у главы государства нет никаких симптомов. Он будет выполнять свои обязанности удаленно и соблюдать правила карантина.

Накануне стало известно, что из-за контакта с зараженным COVID-19 министр иностранных дел России Сергей Лавров будет находиться на карантине. Все запланированные встречи главы ведомства будут перенесены на более поздний срок.

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