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Курс евро поднялся выше 92 рублей

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Курс евро поднялся выше отметки 92 рубля в ходе торгов в среду, 28 октября. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

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Курс доллара по состоянию на 13:47 мск вырос на 1,07 рубля — до 78,38 рубля, уточняет RT.

Курс евро увеличился на 71 копейку и составил 92,03 рубля.

Накануне генеральный директор компании FinHelp Павел Вешаев рассказал «Известиям», что накопления надежнее держать в трех валютах, равномерно распределяя между долларами, рублями и евро.

По словам финансиста, из-за неустойчивости экономики хранить деньги только в рублях крайне оптимистично и рискованно.

Вешаев полагает, что хранение средств в разных валютах скорее позволит сохранить деньги, но не приумножить.

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