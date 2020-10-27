Экономист дал совет по хранению сбережений

Накопления надежнее держать в трех валютах, равномерно распределяя между долларами, рублями и евро, рассказал «Известиям» генеральный директор компании FinHelp Павел Вешаев во вторник, 27 октября.

Из-за неустойчивости экономики хранить деньги только в рублях крайне оптимистично и рискованно, отметил финансист.

«Во время экономического кризиса рубль резко дешевеет. Год назад курс евро был в районе 70 рублей, а сейчас превысил 90», — сказал Вешаев.

При накоплении сбережений необходимо рассчитать, чтобы средств в рублях хватало на ближайшие потребности, чтобы не залезать в валюту, рекомендует специалист.

«Этот совет актуален для сбережений — для подушки безопасности, размер которой должен быть равен расходам вашей семьи на год», — подчеркнул эксперт.

В данном случае хранение этих средств в разных валютах скорее позволит сохранить деньги, но не приумножить, полагает Вешаев.

По его словам, рублевый депозит под 4–6% годовых едва позволяет покрыть официальную инфляцию, но никак не заработать.

«Для тех сбережений, которые превышают подушку безопасности, можно думать о нормальных надежных инвестиционных инструментах, которые будут давать честные 5% в валюте годовых, по типу облигаций, недвижимости, ETF (биржевой инвестиционный фонд. — Ред.) и так далее», — сказал экономист.

Он обратил внимание, что, решившись инвестировать, не стоит гнаться за астрономической доходностью, потому что это высокие риски, которые в кризис дополнительно усиливаются.

Российские финансовые организации после весенних рекордов вновь нарастили ввоз иностранной валюты в Россию, сообщили 27 октября «Известия» со ссылкой на статистику Центробанка.

В августе подведомственные ЦБ РФ учреждения импортировали $1,62 млрд в наличной форме, что в 1,8 раза больше показателей прошлого месяца и аналогичного периода 2019-го.