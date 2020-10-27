Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Попова назвала ношение маски необходимым до появления вакцины от COVID-19
Интернет
Роскомнадзор заявил о цензуре российских СМИ со стороны Facebook, Twitter и Youtube
Общество
Глава минздрава Ростовской области покинула должность
Общество
В Москве не будут закрывать ночные клубы и бары
Мир
Шойгу заявил о неспокойной обстановке на границе Союзного государства с НАТО

Экономист дал совет по хранению сбережений

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Накопления надежнее держать в трех валютах, равномерно распределяя между долларами, рублями и евро, рассказал «Известиям» генеральный директор компании FinHelp Павел Вешаев во вторник, 27 октября.

Из-за неустойчивости экономики хранить деньги только в рублях крайне оптимистично и рискованно, отметил финансист.

Ввоз в эксплуатацию: банки почти вдвое увеличили импорт долларов в Россию
Рост спроса на валюту вызвали изменения структуры сбережений, полагают эксперты

«Во время экономического кризиса рубль резко дешевеет. Год назад курс евро был в районе 70 рублей, а сейчас превысил 90», — сказал Вешаев.

При накоплении сбережений необходимо рассчитать, чтобы средств в рублях хватало на ближайшие потребности, чтобы не залезать в валюту, рекомендует специалист.

«Этот совет актуален для сбережений — для подушки безопасности, размер которой должен быть равен расходам вашей семьи на год», — подчеркнул эксперт.

В данном случае хранение этих средств в разных валютах скорее позволит сохранить деньги, но не приумножить, полагает Вешаев.

По его словам, рублевый депозит под 4–6% годовых едва позволяет покрыть официальную инфляцию, но никак не заработать.

«Для тех сбережений, которые превышают подушку безопасности, можно думать о нормальных надежных инвестиционных инструментах, которые будут давать честные 5% в валюте годовых, по типу облигаций, недвижимости, ETF (биржевой инвестиционный фонд. — Ред.) и так далее», — сказал экономист.

Он обратил внимание, что, решившись инвестировать, не стоит гнаться за астрономической доходностью, потому что это высокие риски, которые в кризис дополнительно усиливаются.

Российские финансовые организации после весенних рекордов вновь нарастили ввоз иностранной валюты в Россию, сообщили 27 октября «Известия» со ссылкой на статистику Центробанка.

В августе подведомственные ЦБ РФ учреждения импортировали $1,62 млрд в наличной форме, что в 1,8 раза больше показателей прошлого месяца и аналогичного периода 2019-го.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020