В Москве разъяснили правила регистрации брака для дважды женатых

Будущему мужу или жене нельзя отказать в регистрации брака, даже если у них полностью заполнены страницы паспорта «Семейное положение», рассказали «Известиям» в пресс-службе управления ЗАГС Москвы 28 октября.

Издание направило запрос в управление в связи с курьезным случаем, который произошел в Тюмени 20 октября. Брак молодоженов не стали регистрировать, из-за того что у жениха в паспорте не осталось свободного места для еще одного штампа. Мужчина был дважды женат и дважды разведен, поэтому у него в документе оказалось четыре печати о прошлых бракосочетаниях и разводах, пишет сетевое издание «72.ру».

«В столичных загсах подобных случаев отказа в заключении брака из-за отсутствия свободного места в паспорте на страницах «Семейное положение» не встречалось», — рассказала и.о. начальника управления Светлана Уханева.

При приеме заявлений на заключение брака сотрудники отделов ЗАГС просматривают паспорта молодых и предупреждают, что при отсутствии свободного места для проставления штампа о заключении брака, документ необходимо заменить, рассказали в пресс-службе московского ведомства.

Если же паспорт к назначенной дате бракосочетания не заменят, церемония бракосочетания в любом случае может состояться.

Гражданину придется заполнить заявление о том, что он уведомлен, что штамп в паспорте проставят на страницу 16 «Дети», добавили в пресс-службе.

Однако в таком случае по закону его паспорт станет недействительным и его придется менять.

«При подаче заявления через портал госуслуг сотрудники ЗАГС сообщают парам по телефону о необходимости наличия свободного места в паспорте и предупреждают о возможных последствиях», — отметили в управлении ЗАГС Москвы.

Также об этом будущих молодоженов предупреждают при личной подаче заявлений на заключение брака сотрудники отделов ЗАГС.

Ранее в августе о cамых распространенных нештатных ситуациях во время бракосочетаний в московских загсах рассказала разработчик программы организации и проведения торжеств в столичных загсах Ольга Чернышева. По ее словам, речь идет об отказах женихов или появлении бывших любовников кого-то из новобрачных.