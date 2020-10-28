«Аэрофлот» заявил о высоком спросе на зарубежные рейсы

Компания «Аэрофлот» фиксирует высокий спрос на рейсы по разрешенным зарубежным направлениям, заявил глава компании Виталий Савельев в среду, 28 октября.

По его словам, на данный момент вместо узкофюзеляжных самолетов перевозчик использует широкофюзеляжные из-за высокой наполняемости рейсов.

«Даже на, скажем так, небольших рейсах мы сейчас используем в основном дальнемагистральные машины. И я могу вам сказать про заполняемость, например, в Женеву: мы всегда летали на узкофюзеляжном самолете, на A320, например, сейчас мы ставим либо 330-й, либо даже Тriple Seven (Boeing 777. — Ред.), где 402 кресла, и заполняемость до 380 кресел, включая весь бизнес-класс», — рассказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».

Сейчас авиаперевозчик осуществляет перелеты в 13 стран, добавил Савельев.

По его мнению, международные рейсы могут возобновиться в течение полугода с момента открытия неба для полетов, а грядущий зимний период окажется сложным для всех российских авиакомпаний.

В России международные пассажирские авиаперевозки были прекращены в марте из-за пандемии COVID-19.

В августе-сентябре власти разрешили полеты в несколько городов Турции, Лондон, на Занзибар, в Женеву, Дубай, Каир, на Мальдивы, в Сеул, Минск, Бишкек и Нур-Султан. С середины октября перечень разрешенных направлений пополнился рейсами на Кубу и в Сербию, с ноября — в Японию.

Полеты пока возможны только из 11 городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда, Новосибирска, Самары, Владивостока, Грозного, Красноярска, Уфы.

В мае правительство постановило выделить из своего резервного фонда 23,4 млрд рублей для поддержки авиакомпаний, пострадавших от коронавируса. В конце сентября стало известно о планах кабмина дополнительно поддержать региональных авиаперевозчиков, увеличив субсидии на 4,6 млрд рублей.

В октябре авиакомпании попросили правительство выделить дополнительные субсидии в размере 50 млрд рублей на фоне продолжающейся пандемии.