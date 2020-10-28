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Россияне рассказали о самом нелюбимом блюде детства

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Россияне признались, что самым нелюбимым блюдом детства у большинства из них является манная каша с комочками, которую давали в детском саду. Причем более трети граждан считают, что самой невкусной едой их в детстве кормили именно в дошкольных учреждениях. Такие данные следуют из опроса сервиса доставки «Самокат».

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В исследовании приняли участие более 3 тыс. человек. Экспертам удалось выяснить, с какими блюдами россияне связывают свои детские воспоминания.

Так, помимо лидера рейтинга топ-10 самых нелюбимых блюд детства у россиян — манной каши — против нее высказались 43% опрошенных, в него вошли холодец — 33%, оливки и маслины — 32%, рыбные котлеты — 27%, оладьи из печени — 23%. Также в этом списке оказались кисель, сельдь под шубой, гороховое пюре, компот с черносливом или сухофруктами, фаршированный перец и голубцы.

«Более трети (36%) опрошенных признались, что самой невкусной едой их кормили в детском саду. Около четверти респондентов оказались недовольны едой в школьной столовой (22%). Каждого пятого заставляли есть «невкусную еду» в гостях, чтобы никого не обидеть», — приводит в среду, 28 октября, ТАСС результаты исследования.

Причем россияне вспомнили и уловки, которыми родители пытались заставить их съесть нелюбимое блюдо, например, обещали конфеты или «говорили, что жареная печень — это жареный шоколад».

Каждый десятый опрошенный сервисом россиянин при этом обожал в детстве творожную запеканку и салат из крабовых палочек. Больше половины респондентов выразили уверенность, что самую вкусную еду в детстве готовила мама, треть выделили кулинарные способности бабушек, а еще 6% — пап.

Согласно результатам опроса, с возрастом вкусовые предпочтения россиян изменились и треть опрошенных теперь с удовольствием едят нелюбимые в детстве блюда. Например, 33% респондентов полюбили оливки и маслины, а еще 21% — кабачки.

В июле бывший шеф-повар британской королевской семьи раскрыл рецепт блюда, которое любили в детстве принцы Уильям и Гарри — курицу с рожками и сыром.

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