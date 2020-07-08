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Повар раскрыл рецепт любимого блюда принцев Гарри и Уильяма

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Фото: TASS/EPA
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Бывший шеф-повар британской королевской семьи раскрыл рецепт блюда, которое любили в детстве принцы Уильям и Гарри. Об этом сообщило издание Daily Mail 6 июля.

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Даррен Макгрейди готовил для принцессы Дианы, покойной супруги принца Уэльского Чарльза, и ее детей с 1993 до 1997 годы. По словам повара, в детстве принцы Гарри и Уильям любили курицу с рожками и сыром.

Ее рецепт таков. В течение 30–45 минут следует запекать курицу в духовке, разогретой до 220 градусов Цельсия. Для приготовления соуса нужно поставить на огонь большую сковороду, растопить в ней две чайные ложки сливочного масла, добавить две чайные ложки муки, по 3/4 стакана молока и жирных сливок. Все это следует взбить и готовить на огне, пока соус не загустеет. Затем добавить стакан сыра чеддер и полстакана пармезана, перемешать, посолить и поперчить. После этого на сковороду надо высыпать стакан макаронных изделий, перемешать и переложить в кастрюлю-кассероль. Остается посыпать блюдо чеддером и запекать в течение 20 минут.

Повар вспоминает, что принцы в детстве не очень любили есть зелень, но у их няни была хитрость. Женщина просила Макгрейди подавать любимое блюдо мальчиков с брокколи. С каждым куском курицы дети должны были съедать один кусочек брокколи.

В ноябре 2018 года Макгрэди рассказал, что королева Великобритании Елизавета II предпочитает простую пищу. Завтракает монаршая особа чаем и хлопьями, любит йогурты и тосты с мармеладом. Во время ежедневного традиционного чаепития королева предпочитает фруктовые торты и шоколадные пирожные. На ужин Елизавета II может съесть рыбу и фрукты, привезенные из теплиц Виндзорского замка.

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