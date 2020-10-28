Названа сумма инвестиций в российско-казахстанский проект «Байтерек»

Объем инвестиций в российско-казахстанский ракетный комплекс «Байтерек» составляет около $1 млрд. Об этом в среду, 28 октября, сообщил в среду глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, выступая на деловом форуме Евразийского экономического союза «Интеграция. Стратегия опережающего развития».

«Речь идет о том, что на Байконуре начинается в ближайшее время модернизация стартового комплекса ракеты «Зенит», — цитирует топ-менеджера ТАСС. По его словам, Казахстан инвестирует в наземную космическую инфраструктуру.

Соглашение об этом планируется подписать в ноябре и после этого стороны приступят к созданию комплекса, добавил Рогозин.

В 2018 году Казахстан бесплатно получил от России стартовые площадки для ракет «Зенит» на космодроме Байконур. В будущем эти комплексы планировалось модернизировать для перспективной пилотируемой программы РФ — запусков носителей «Союз-5».

Участие Казахстана в российской программе позволит Байконуру остаться главным космодромом для нашей страны, полагают эксперты.