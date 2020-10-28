Генпрокуратура не нашла чистой воды в водоемах Урала

Мониторинг загрязнения окружающей среды не обнаружил воды надлежащего качества ни в одном из водоемов на территории Уральского федерального округа. Об этом на межрегиональном совещании по вопросам окружающей среды при Генпрокуратуре России в среду, 28 октября, заместитель генерального прокурора Игорь Ткачев.

Исследование воды, по его словам, проводилось в 230 водоемах Урала. В регионах Уральского федерального округа отмечается «критически низкий» процент очистки промышленных стоков.

«Причина этого — не на всех предприятиях осуществляется строгий контроль, опасные отходы складируются в необорудованных местах, к работе с ними допускаются лица без специальной квалификации», — объяснил Ткачев.

Как он сообщил ранее в среду, высокий и повышенный уровень загрязнения воздуха в течение года выявлен в семи городах Урала. Больше всего жалоб на грязный воздух поступает от жителей Челябинска.