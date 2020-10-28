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Генпрокуратура сообщила о загрязнении воздуха в семи городах Урала

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Ситуация с вредными выбросами в атмосферу остается неблагополучной в регионах Уральского федерального округа. Высокий и повышенный уровень загрязнения воздуха в течение года выявлен в семи городах Урала. Об этом на межрегиональном совещании по вопросам окружающей среды при Генпрокуратуре РФ заявил заместитель генерального прокурора Игорь Ткачев.

«По итогам годового мониторинга в городах Каменске-Уральском, Кургане и Магнитогорске зафиксирован высокий, а в Златоусте, Краснотурьинске, Нижнем Тагиле, Челябинске повышенный уровень загрязнения атмосферы», — сказал он.

По его словам, больше всего жалоб на грязный воздух поступает от челябинцев. Как добавил Ткачев, повышенное загрязнение воздуха в Челябинске на 45% определяется промпредприятиями, 35% приносит автотранспорт, а 20% — коммунальный сектор.

Ранее на этой неделе в Минприроды отметили, что проект «Чистый воздух» является самым трудным и сложным в национальном проекте «Экология».

23 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что очищение воздуха является одним из приоритетов экологической повестки.

Ранее в октябре экологи общественных советов при Минприроды России, Росприроднадзоре и Росгидромете представили на заседании рабочей группы общественного совета документ, в котором предлагается пересмотреть список участников федерального проекта «Чистый воздух» и увеличить его в два раза.

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