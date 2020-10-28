Семья из четырех человек отравились угарным газом в Саратове
Четыре человека отравились угарным газом в Саратове. Об этом со ссылкой на источник сообщил в среду, 28 октября, ТАСС.
«Четыре человека, семья, двое детей», — сказал он. По словам источника, пострадавшие госпитализированы. В доме, где жили пострадавшие, работает печное отопление, отметил глава областной службы спасения Юрий Юрин.
Неисправность печного отопления могла стать причиной отравления пострадавших угарным газом. Это будет установлено в ходе расследования, добавил он.
Накануне в Оренбурге от отравления угарным газом погибли 56-летний мужчина и его 15-летний сын. Трагедия произошла в частном доме на улице Гребенской.