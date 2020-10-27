Отец с сыном погибли от отравления угарным газом в Оренбурге

В Оренбурге проводится проверка по факту гибели 56-летнего мужчины и его 15-летнего сына. По предварительным данным, они отравились угарным газом, сообщает региональное СУ СКР.

Днем 27 октября тела погибших обнаружили в частном доме на улице Гребенской. Следователи осматривают место происшествия, опрашивают граждан и изымают предметы для экспертиз, пишет РИА «Оренбуржье».

«Учитывая обстоятельства, установленные в рамках осмотра, в качестве основной версии причины наступления смерти граждан рассматривается отравление угарным газом вследствие неисправности в работе системы удаления продуктов сгорания», — заявили в СК.

14 сентября в Марксовском районе Саратовской области угарным газом отравилась семья. Погибла пожилая женщина, еще три человека, в том числе ребенок, госпитализированы.