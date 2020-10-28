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Еще 3577 человек вылечились от COVID-19 в Москве

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За минувшие сутки в Москве от COVID-19 вылечились еще 3577 человек. Об этом сообщила в среду, 28 октября, заместитель мэра столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

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«Число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 300 051 человека», — рассказала она.

Власти Москвы призывают вылечившихся горожан сдать плазму для лечения других пациентов с COVID-19.

Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший COVID-19 и не имеющий хронических заболеваний. Также он должен иметь отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Кроме того, выздоровевшие москвичи могут стать волонтерами и помогать тем, кто лечится от COVID-19 на дому.

Ранее в октябре мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что темпы выявляемости коронавируса в мегаполисе снизились в 10 раз, а динамика загруженности коечного фонда уменьшилась в пять раз.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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