В Париже задержали посетителя парка Disneyland за ложное сообщение о теракте

Французские полицейские задержали посетителя парка развлечений Disneyland в Париже за ложное сообщение о готовящемся теракте. Об этом во вторник, 27 октября, сообщила газелла Le Parisien.

Инцидент произошел рядом с аттракционом «Волшебный путь Алладина». По данным издания, 18-летнего молодого человека задержали после того, как он сообщил в микрофон одного из сотрудников парка, что там находится террорист. Его объявление вызвало некоторую панику среди посетителей, пишет REGNUM.

Вычислить и задержать хулигана удалось с помощью камер видеонаблюдения в парке. После задержания нарушителя спокойствия передали полиции для разбирательства. Юноша оказался жителем одного из соседних городов. Он уже признался в содеянном в среду, 28 октября, он предстанет перед исправительным судом города Мо, пишет сайт aif.ru. Ему может грозить до двух лет тюрьмы.

По мнению представителей прокуратуры города, поступок гражданина является серьезным, поскольку мог привести к сильной панике, поскольку во Франции 16 октября произошел теракт, в ходе которого радикальный исламист убил школьного учителя.