Под Новосибирском 14-летняя девочка родила ребенка и спрятала его в морозилке

В Новосибирской области 14-летняя школьница родила ребенка и спрятала его от взрослых в морозилке. Об этом во вторник, 27 октября, сообщил сайт kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Трагедия произошла в одном из сел под Новосибирском. Новорожденный в морозилке замерз насмерть. О содеянном полицейским рассказала сама мать убитого ребенка. Правоохранители доставили ее в отдел для разбирательства.

Издание не уточняет, кто обнаружил труп младенца и как проходили роды.

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко прокомментировала гибель новорожденного. По ее словам, родившая ребенка девочка стоит на учете, гуляет по ночам. В настоящее время устанавливается, кто и как проводил с ней работу.

Региональный СК устанавливает все обстоятельства произошедшего, пишет РЕН ТВ.

9 октября стало известно, что 37-летняя жительница Карпинска родила дочь и полгода держала ее в шкафу. Малышку случайно нашли гости женщины.