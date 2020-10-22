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Врачи рассказали о состоянии жившей полгода в шкафу девочки из Свердловской области

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Шестимесячная девочка, которую нашли в шкафу в городе Карпинск в Свердловской области с момента госпитализации прибавила 800 граммов в весе. Об этом заявили «РИА Новости» в пресс-службе Областной детской клинической больницы №1 в четверг, 22 октября.

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«Состояние ребенка стабильное. Ест, спит. Вес набирает — с момента нахождения у нас в ОДКБ (прибавила в весе) порядка 800 граммов», — приводит агентство слова своей собеседницы.

9 октября стало известно, что 37-летняя жительница Карпинска родила дочь и полгода держала ее в шкафу. Младенца нашли гости женщины. Девочку госпитализировали, врачи диагностировали у нее дистрофию третьей степени.

В отношении матери ребенка возбудили дело о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и уголовное дело по ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание». Родители женщины рассказали, что беременность она скрывала. Они забрали старших детей и собираются забрать младшую, когда это станет возможно.

13 октября уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков посетил малышку в больнице. Он рассказал, что, по мнению врачей, минимальный уход после рождения ребенок все же получал. Омбудсмен добавил, что девочка хорошо ест и окружена вниманием медиков.

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