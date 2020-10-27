В СП оценили новые данные об изменении расчета прожиточного минимума пенсионера

Счетная палата пересмотрела свое заключение об изменении порядка расчета прожиточного минимума пенсионера (ПМП), согласно которому увеличение выплат не гарантируется.

Так, 26 октября ведомство представило оценку проекта федерального закона «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в которой говорилось, что изменение расчетов прожиточного минимума пенсионера не обеспечит стабильный рост материального обеспечения граждан, а может даже его понизить в случае, если ПМП в регионе не менялся на протяжении нескольких лет.

После этого Минтруд представил новые данные о методике расчета ПМП, согласно которым прожиточный минимума пенсионера, как и среднедушевой ПМ, будет увеличиваться тем же темпом, которым будет расти среднедушевой медианный доход.

При этом расчеты Счетной палаты, основанные на результатах прошлых лет, в ведомстве назвали неактуальными.

«Предлагаемая Минтрудом методика расчета прожиточного минимума…риски сохранения ПМП на уровне предыдущего года минимизирует. Дополнительные расчеты, представленные Минтрудом, позволяют говорить, что новая методика обеспечит рост материальной поддержки пенсионеров», — заявили «Известиям» в пресс-службе Счетной палаты.

С 2021 года методичка расчета прожиточного минимума, в том числе для пенсионеров будет изменена. ПМ составит 86% от величины прожиточного минимума на душу населения, который будет определяться соотношением с медианным среднедушевым доходом. По данным Минтруда, ПМП в следующем году в среднем составит 10 022 рубля.