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В СП оценили новые данные об изменении расчета прожиточного минимума пенсионера

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Счетная палата пересмотрела свое заключение об изменении порядка расчета прожиточного минимума пенсионера (ПМП), согласно которому увеличение выплат не гарантируется.

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Так, 26 октября ведомство представило оценку проекта федерального закона «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в которой говорилось, что изменение расчетов прожиточного минимума пенсионера не обеспечит стабильный рост материального обеспечения граждан, а может даже его понизить в случае, если ПМП в регионе не менялся на протяжении нескольких лет.

После этого Минтруд представил новые данные о методике расчета ПМП, согласно которым прожиточный минимума пенсионера, как и среднедушевой ПМ, будет увеличиваться тем же темпом, которым будет расти среднедушевой медианный доход.

При этом расчеты Счетной палаты, основанные на результатах прошлых лет, в ведомстве назвали неактуальными.

«Предлагаемая Минтрудом методика расчета прожиточного минимума…риски сохранения ПМП на уровне предыдущего года минимизирует. Дополнительные расчеты, представленные Минтрудом, позволяют говорить, что новая методика обеспечит рост материальной поддержки пенсионеров», — заявили «Известиям» в пресс-службе Счетной палаты.

С 2021 года методичка расчета прожиточного минимума, в том числе для пенсионеров будет изменена. ПМ составит 86% от величины прожиточного минимума на душу населения, который будет определяться соотношением с медианным среднедушевым доходом. По данным Минтруда, ПМП в следующем году в среднем составит 10 022 рубля.

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