В Испании число заболевших коронавирусом превысило 1,1 млн человек

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Испании превысило 1,1 млн. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте министерства здравоохранения страны во вторник, 27 октября.

Уточняется, что с начала эпидемии выявлено 1 116 738 случаев заражения COVID-19.

За последние семь дней было зарегистрировано 76 720 случаев. Число летальных исходов достигло 35 298, из них 746 — за последнюю неделю.

25 октября премьер-министр Испании Педро Санчес утвердил новые ограничения из-за коронавируса. По всей стране, за исключением Канарских островов, введен комендантский час с 23:00 до 6:00. Предполагается, что он может быть продлен до 9 мая, если парламент поддержит вопрос о его продлении.Кроме того, устанавливается запрет на собрания групп более чем из шести человек.

Ранее, 9 октября, правительство Испании одобрило введение режима повышенной готовности в автономном сообществе Мадрид из-за распространения COVID-19. Мера позволит ограничить въезд и выезд из столицы и еще девяти населенных пунктов.

Впервые вспышку коронавируса SARS-CoV-2 зафиксировали в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Американские власти обвиняют Пекин в распространении вируса по всему миру. Ряд специалистов выдвигал теории о лабораторном происхождении инфекции, однако положительного отклика среди ученых такая версия не нашла.