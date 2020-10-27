Более 50 нарушителей масочного режима выявили в бизнес‑центрах в Москве

В бизнес-центрах на юго-востоке Москвы в ходе мониторинговых обследований во вторник, 27 октября, выявили более 50 нарушителей перчаточно-масочного режима. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Алексей Орлов.

«В ходе обследования выявлены нарушения по ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП, составлено 52 протокола, штраф для физического лица предусмотрен в размере 4 тыс. рублей», — цитирует Орлова агентство городских новостей «Москва».

По словам главного инспектора, были проверены бизнес-центры «Золотое кольцо», «Рязанский», «Хамелеон» и «Южный порт», пишет РИАМО.

Ранее в этот же день Роспотребнадзор предписал россиянам носить маски в местах массового пребывания, в том числе в транспорте, на парковках и в лифтах. Также с 28 октября рекомендовано запретить проводить зрелищно-развлекательные мероприятия и оказывать услуги общественного питания с 23:00 до 6:00. Соответствующие решения будут принимать власти регионов.

Постановление ведомства также обязывает региональные власти усилить режим дезинфекции в общественном транспорте, такси, торговых объектах, общепите, театрах и других местах массового пребывания и проводить не менее 150 лабораторных тестов на 100 тыс. населения среднесуточно.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в России на утро вторника зарегистрировано 1 531 224 случая коронавируса, скончались 26 269 человек, выздоровел 1 146 096 пациентов.

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