Политтехнолог Шкляров покинул Белоруссию

Политтехнолог Виталий Шкляров, которого недавно выпустили из СИЗО, уехал из Белоруссии. Об этом во вторник, 27 октября, сообщил его адвокат Антон Гашинский.

«Следствие не закончено, уголовное дело не закончено. Мы написали ходатайство о разрешении на выезд, его удовлетворили, поэтому Виталий уехал сейчас к семье и поправить свое здоровье после перенесенного коронавируса», — заявил Гашинский в разговоре с «Интерфаксом».

Несколько дней назад Госсекретарь США Майкл Помпео в ходе телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко призвал его дать возможность освобожденному из-за под стражи 19 октября Шклярову, у которого есть американское гражданство, покинуть республику.

Как сообщает «Газета.ру», Лукашенко встретился в СИЗО с оппозиционерами 10 октября и общался с ними в течение четырех часов, среди присутствующих на этой встрече был и Шкляров.

Шклярова задержали в Минске 29 июля. По данным белорусских спецслужб, он консультировал администраторов групп в соцсетях, объединенных названием «Страна для жизни». Этот слоган связывают с предвыборной кампанией кандидата в президенты Светланы Тихановской.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил Лукашенко. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.