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Политтехнолог Шкляров покинул Белоруссию

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Политтехнолог Виталий Шкляров, которого недавно выпустили из СИЗО, уехал из Белоруссии. Об этом во вторник, 27 октября, сообщил его адвокат Антон Гашинский.

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«Следствие не закончено, уголовное дело не закончено. Мы написали ходатайство о разрешении на выезд, его удовлетворили, поэтому Виталий уехал сейчас к семье и поправить свое здоровье после перенесенного коронавируса», — заявил Гашинский в разговоре с «Интерфаксом».

Несколько дней назад Госсекретарь США Майкл Помпео в ходе телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко призвал его дать возможность освобожденному из-за под стражи 19 октября Шклярову, у которого есть американское гражданство, покинуть республику.

Как сообщает «Газета.ру», Лукашенко встретился в СИЗО с оппозиционерами 10 октября и общался с ними в течение четырех часов, среди присутствующих на этой встрече был и Шкляров.

Шклярова задержали в Минске 29 июля. По данным белорусских спецслужб, он консультировал администраторов групп в соцсетях, объединенных названием «Страна для жизни». Этот слоган связывают с предвыборной кампанией кандидата в президенты Светланы Тихановской.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил Лукашенко. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.

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