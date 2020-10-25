Помпео призвал Лукашенко разрешить оппозиционеру Шклярову уехать из страны

Госсекретарь США Майкл Помпео в ходе телефонного разговора в субботу, 24 октября, с президентом Белоруссии Александром Лукашенко призвал Минск дать возможность политтехнологу Виталию Шклярову, у которого есть американское гражданство, покинуть республику. Об этом сообщили ТАСС в американском внешнеполитическом ведомстве.

«Госсекретарь призвал к полному освобождению и немедленному выезду из Белоруссии неправомерно задержанного гражданина США Виталия Шклярова», — отметил собеседник агентства. Кроме того, по его словам, Помпео подтвердил поддержку США «демократических устремлений народа Белоруссии».

В минувший вторник адвокат Шклярова Антон Гашинский заявил агентству, что освобожденному из СИЗО под домашний арест политтехнологу изменили меру пресечения на подписку о невыезде.

19 октября политтехнолог был освобожден из под стражи.

Ранее, 13 октября, оппозиционный экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предъявила главе государства Александру Лукашенко ультиматум, в котором обозначила три требования оппозиции: его уход с поста главы государства, прекращение насилия на улицах страны и освобождение всех политзаключенных.

На выполнение требований она выделила 13 дней. В противном случае, заявила она, «вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом», а 26 октября начнется национальная забастовка предприятий, блокировка всех дорог и обвал продаж в государственных магазинах.

10 октября Лукашенко встретился с членами координационного совета оппозиции в СИЗО КГБ Белоруссии. В ходе разговора обсуждались изменения в Конституцию страны. Сообщалось, что на встрече присутствовали 11 человек, в том числе и Шкляров.

О задержании в Минске Шклярова, который консультировал оппозиционных активистов в Белоруссии, стало известно 29 июля. Отмечалось, что он консультировал администраторов групп в соцсетях, объединенных названием «Страна для жизни». Этот слоган связывают с предвыборной кампанией Тихановской.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.

Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.