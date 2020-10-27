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Захарова заявила о соблюдении сотрудниками МИДа мер безопасности по COVID-19

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Сотрудники МИД России регулярно сдают тесты на коронавирус и следуют предписаниям профильных ведомств. Об этом во вторник, 27 октября, написала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова на своей странице в Facebook.

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Такой комментарий она дала после того, как в этот же день стало известно, что министр иностранных дел Росси Сергей Лавров ушел на домашний режим после контакта с зараженным COVID-19.

В ведомстве отметили, что самочувствие у министра хорошее, и добавили, что все ранее запланированные встречи главы МИДа были перенесены на более поздний срок.

22 октября на карантин также ушел глава Минздрава России Михаил Мурашко из-за положительного теста на COVID-19 одного из членов его семьи. На публичных мероприятиях представлять ведомство будет первый заместитель Мурашко Игорь Каграманян.

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