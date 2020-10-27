Названы самые популярные японские авто с пробегом в России

В России за 9 месяцев 2020 года было продано 1,112 млн японских подержанных автомобилей. Об этом 27 октября сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Больше всего было продано машин марки Toyota. Всего с января по сентябрь 2020 года россияне купили 439 тыс. таких автомобилей. На втором месте Nissan — 224 тыс. авто. Замыкает тройку лидеров марка Mitsubishi, автомобили которой выбрали 116 тыс. жителей страны.

В топ-5 самых популярных японских автомобилей с пробегом на российском рынке также попали Honda (101 тыс. штук) и Mazda (88 тыс. штук).

19 октября сообщалось, что эксперты аналитического агентства «Автостат» провели исследование и выяснили, что средневзвешенные цены на автомобили в России за последние шесть лет выросли на 67%.

Если в 2014 году в среднем по рынку цена на новый автомобиль составляла 1 001 600 рублей, то за восемь месяцев 2020 года стоимость машины достигла отметки 1 674 000 рублей.