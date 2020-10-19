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Новые автомобили в России за шесть лет подорожали на 67%

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Эксперты аналитического агентства «Автостат» провели исследование и выяснили, что средневзвешенные цены на автомобили в России за последние шесть лет выросли на 67%.

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Как говорится 19 октября в сообщении «Автостата», если в 2014 году в среднем по рынку цена на новый автомобиль составляла 1 001 600 рублей, то за восемь месяцев 2020 года стоимость машины достигла отметки 1 674 000 рублей.

Основной причиной роста стоимости автомобилей стала девальвация рубля по отношению к основным мировым валютам. Также на увеличение цен влияли и другие факторы, например рост НДС, повышение утилизационного сбора, инфляция.

Отмечается, что на данный момент курс рубля продолжает падать и это продолжает сказываться на авторынке. Поэтому в 2020 году ожидается дальнейший рост цен на автомобили.

Средневзвешенная цена рассчитывалась на основе средних значений рекомендованных дистрибутором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).

30 сентября сообщалось, что аналитики «Яндекса» подсчитали, сколько денег ежемесячно уходит на новую машину в течение трех лет после покупки. Дешевле всего обходится владельцам LADA Granta — в 13 тыс. рублей в месяц. В общей сложности в исследовании участвовали 116 отечественных и зарубежных моделей в популярных комплектациях.

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