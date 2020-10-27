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Твит Трампа снова помечен как «вводящий в заблуждение»

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Социальная сеть Twitter снова идентифицировала публикацию президента США Дональда Трампа как «вводящую в заблуждение». В своем твите 27 октября американский лидер в очередной раз высказал критику введенного в этом году из-за пандемии голосования по почте.

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«Большие проблемы и расхождения [в подсчетах бюллетеней] при голосовании по почте по всей территории США. Итоги станут известны 3 ноября», — написал глава государства.

Социальная сеть поставила на публикацию пометку о том, что пост содержит «спорный контент, который может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии».

До этого сообщалось, что Twitter ввел ряд ограничений перед выборами в США. Соцсеть запретила заранее говорить о победе одного из кандидатов до объявления результатов голосования. Подобные сообщения получают особые пометки. Твиты, в которых администрация сервиса увидит попытки вмешательств в выборы, будут удалять. Лайкать публикации некоторых блогеров и политиков запретят. Заморозка коснется профилей тех, у кого более 100 тыс. подписчиков.

11 октября Twitter посчитал «вводящим в заблуждение» твит американского лидера о том, что у него выработался иммунитет к коронавирусу.

Действующий президент США неоднократно критиковал возможность голосования по почте, отмечая, что опасается подтасовок и фальсификации бюллетеней, голосования «мертвых душ», а также лиц, не имеющих права на участие в выборах.

Ряд штатов США уже узаконил голосование по почте, в других оно готовится. Нововведение призвано снизить риски распространения коронавирусной инфекции в стране.

Выборы президента США должны состояться 3 ноября 2020 года.

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