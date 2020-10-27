Путин пошутил о происхождении коронавируса

Президент России Владимир Путин пошутил о распространенном предположении про возникновение новой коронавирусной инфекции. Его фраза прозвучала во время обсуждения финансирования цирков со зверями на заседании Совета по культуре во вторник, 27 октября.

«Животные, конечно, ни в чем не виноваты. А летучие мыши тоже ни в чем не виноваты? Ладно, шучу», — сказал Путин.

В августе стало известно, что Роспотребнадзор исследует летучих мышей, обитающих в разных регионах России, на наличие коронавируса. Проект поможет оценить возможные пути распространения инфекции и эпидемические риски.

Впервые вспышку коронавируса SARS-CoV-2 зафиксировали в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Американские власти обвиняют Пекин в распространении вируса по всему миру. Ряд специалистов выдвигал теории о лабораторном происхождении инфекции, однако положительного отклика среди ученых такая версия не нашла.

По последним данным, в России выявлено 1 547 774 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 26 589 летальных исходов, выздоровели 1 158 940 человек.